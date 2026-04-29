米国が２月末に対イラン攻撃に踏み切って以来、トランプ大統領の発信のぶれが物議を醸し続けている。かねて、発言やＳＮＳへの投稿内容が一貫性を欠き、誇張が多く、ファクトを重んじないことが指摘されているトランプ氏だが、そのために世界経済が混乱している現状に苦言を呈する外国首脳も出てきた。（調査研究本部研究員・大内佐紀）マクロン仏大統領が異例の苦言トランプ米大統領の発言が猫の目のように変わることを公然と