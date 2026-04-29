ヴァイオリニストの廣津留すみれ氏が２７日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。米・ハーバード大首席卒業という天才だが「生涯塾に行ったことがない」と発言し、学習塾に通っていた芸能人達を驚かせた。この日は偏差値７０以上の学校に通っていた著名人たちが登場。その中の多くの人たちが、中学受験で圧倒的な実績を誇る学習塾「ＳＡＰＩＸ」に通っていたといい、成績順で細かくクラス、席順が決まるという「ＳＡＰＩ