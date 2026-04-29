「うきはの宝株式会社」（福岡県うきは市、大熊充・代表取締役）が発行する「ばあちゃん新聞」が人気だ。毎月1回発行されるタブロイド版16ページフルカラーの紙面には、全国のおばあちゃんたち（ときどきおじいちゃんも）のインタビュー、人生相談、料理レシピなど、おばあちゃんの生きざまや暮らしの知恵などの情報がぎっしり。2026年4月1日現在、第30号が発刊されており、一般読者だけでなく、高齢者に関心がある多くの企業から