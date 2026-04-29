◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 4-2 中日(29日、バンテリンドーム)2安打2打点の活躍を見せたDeNAの林琢真選手がヒーローインタビューで喜びを語りました。8番・セカンドでスタメン出場した林選手は第2打席で同点打、7回には勝ち越し打を放ちチームを勝利に導きました。「チームもなかなか勝てていなかった、島田も頑張って投げていたので勝ちたいなと思っていました」と今季初昇格、初先発のドラフト2位ルーキー島田舜也投手を思いコ