◇プロ野球パ・リーグ西武3−0日本ハム(29日、ベルーナドーム)日本ハムが西武に完封負け。この日はロッテが勝利したことにより、最下位に転落しました。達孝太投手が7回3失点(自責2)の力投をみせますが、打線が相手先発の郄橋光成投手の前に沈黙。9回はリリーフ陣から好機をつくりましたが得点を奪えませんでした。また守備では、5回無死1塁から相手の犠打に対して、1塁ベースカバーに入った二塁手カストロ選手の捕球ミス