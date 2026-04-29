29日朝、東京・福生市で男がハンマーで少年2人を殴るなどした後、自宅に立てこもりました。警視庁はその後、自宅に突入しましたが、男の姿はなく、逃走中です。現場から中継です。男は自宅のむかいにある飲食店の前に集まっていた少年らに注意しようとして、トラブルになっていたことが分かりました。警視庁などによりますと、29日午前7時半前、福生市で、44歳の男が自宅の前にいた10代の少年2人をハンマーで殴った後、通報を受け