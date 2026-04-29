モデルでタレントの高橋ユウ（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショット写真を公開した。高橋は「りんごちゃん」と書き出し、ものまねタレント・りんごちゃんとの2ショット写真をアップ。「回転寿司ダイエットもおつかれ様」とねぎらい、「りんごちゃんはほんまにあたたかい人いつもありがとう」と伝えた。りんごちゃんは、今月18日放送のTBS系「熱狂マニアさん！」（土曜後7・00）に出演した際