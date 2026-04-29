男子100メートル決勝10秒37で優勝した山本匠真（手前）＝ホットスタッフフィールド広島陸上の織田記念国際は29日、広島市のホットスタッフフィールド広島で行われ、100メートルの男子は山本匠真（広島大大学院）が決勝を10秒37で制した。東京五輪代表の多田修平（住友電工）が10秒40で2位。女子決勝は君嶋愛梨沙（土木管理総合）が11秒72で勝った。男子110メートル障害決勝は泉谷駿介（住友電工）が13秒38で勝った。女子100