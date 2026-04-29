出光興産がベトナムに約400万バレルの原油を融通することが29日、分かった。原油輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことでベトナムでは原油調達に影響が出ており、日本政府の要請を踏まえた措置となる。日本はベトナムから石油由来の工業部品を輸入しており、サプライチェーン（供給網）全体の維持にも寄与するとみられる。原油はホルムズ海峡を通らないルートで中東から調達した。政府の石油備蓄は活用しない。ベトナ