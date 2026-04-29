ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２９日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇の上條暢嵩（３２＝大阪）が逃げ切り快勝。通算３３回目、今年４回目の優勝を飾った。進入は枠なり３対３。インからコンマ０５のトップＳを決めると１Ｍを先マイ。そのまま押し切る快勝劇を「バランス取れて良かった。今節の中やったら、しっかり動いていた」と振り返った。今節はシリーズの顔として堂