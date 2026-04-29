【モデルプレス＝2026/04/29】フリーアナウンサーの高島彩が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。2日続けて作ったネタ切れ時の弁当を公開した。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「詰め方やおかずが工夫されてる」2日連続作った“ネタ切れ”弁当◆高島彩、2日続けて作った焼肉弁当公開高嶋は「お弁当ネタ切れ 結局2日続けて焼肉弁当」と記し、2日分の弁当を公開。ご飯の上に焼肉が敷き詰められ、ゆで卵やにんじんなどのお