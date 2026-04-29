【モデルプレス＝2026/04/29】女優の福本莉子とSixTONESのジェシーが主演を務める映画「お嬢と番犬くん」（2025）がPrime Videoにて配信中。ここでは、2人の役作りのうえでのこだわりを振り返る。【写真】福本莉子＆SixTONESジェシー、近距離で見つめ合う密着ショット◆福本莉子×ジェシー「お嬢と番犬くん」2018年12月より講談社「別冊フレンド」で連載が開始し、累計発行部数336万部を突破している人気コミック『お嬢と番犬くん