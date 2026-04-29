【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が4月28日、自身のInstagramを更新。白いワンピースのコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身美女「脚のライン綺麗」ミニスカ×ガータータイツ姿◆細川愛沙、白のミニワンピで美脚披露細川は「渋谷109