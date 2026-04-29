女子テニスの元世界ランキング1位で2020年に現役引退し、「ロシアの妖精」と称されたマリア・シャラポワさん（39）が2026年4月20日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。授賞式で米カリフォルニアで行われた「ブレイクスルー賞」の授賞式に登場したシャラポワさん。インスタグラムでは、黒いドレス姿のショットを含む7枚の写真と動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いドレスを着用。襟から腰ま