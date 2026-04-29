◆春季高校野球兵庫県大会▽準々決勝報徳学園３―２社（２９日・ウインク姫路球場）報徳学園が社との準々決勝に勝利し、４強入りした。１８８センチの長身右腕・江藤達成（３年）が右肩にライナーが直撃するアクシデントも続投志願。１５２球を投げ、３安打２失点（自責０）の完投勝利を挙げた。８回先頭打者の打球が右肩を直撃。大きく弾んで三ゴロとなった。苦しげな表情を浮かべたものの、江藤はマウンドに立ち続けた。「