タレントでモデルの紗栄子が、美スタイルを披露した。紗栄子は２９日に自身のインスタグラムで「最近の私たち」と記し、近影をアップ。ピンクのトップスにミニスカートで美脚を披露したコーデや、チェックのショート丈ブラウスにデニムでくびれを見せ、「滅ポーズ」をしたショットなどをシェアした。この投稿にファンからは「さすがのスタイル」「滅ポーズたまらん」「カッコいい」「神スタイルで美しい」「美貌は変わらずや