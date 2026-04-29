◆パ・リーグロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが今季初の３連勝でパ・リーグ最下位を脱出して、５位に浮上した。１―２と１点ビハインドの４回、先頭のポランコが楽天先発の前田健から右翼ポール直撃の２号同点ソロ。ロッテの菓子「トッポ」の広告が掲出されたポールに当てたため「トッポ」１０００個をゲットした。１死後、井上が続いた。前田健から左翼席に１号勝ち越しソロ。昨年１２月の現役ドラフト