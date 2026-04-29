◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―４ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）中日は逆転負けで、今季最長の連勝が４で止まった。再び借金１０。９回には無死一、三塁の同点の好機をつくったが、鵜飼が右飛の後に一塁走者の代走・尾田が盗塁死。同点の走者が消えた。この場面について、井上一樹監督は「うーん」と２度繰り返した後に「もちろん、いけるタイミングでとは思うけど、もう少し状況判断ができれば」と首をかしげた。代走