アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/29営業日時点＝ 上海重油 1.6％ 大連ポリエチレン 1.53％ 上海ゴム 0.92％ 上海異形鉄筋 0.12％ 大連とうもろこし 0.04％ 上海銅 -0.89％ ＊数値は前日比％