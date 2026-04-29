◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節浦和２―０川崎（２９日・埼スタ）浦和は川崎に２―０と勝利し、連敗を７で止めて８試合ぶりの勝利を挙げた。前日２８日にスコルジャ監督を解任し、この試合より田中達也アシスタントコーチが暫定監督に就任。クラブのレジェンドで現役時代は“ワンダーボーイ”の愛称でサポーターに愛された田中監督が、Ｊ１初指揮となった試合で勝ち点３をつかんだ。わずか１日の準備期間でこの試合