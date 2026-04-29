◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム）ソフトバンクは同点の７回１死一塁。山川穂高の代走に野村勇、柳町達の代打に笹川吉康を送った。カウント１―１からの３球目に野村がスタートを切ると、笹川が山田修義のスライダーをたたいた。打球速度１７９・８度（ＮＰＢ＋より）の早いゴロが一、二塁間を破ると、右翼手が追いつくのがやっとの勝ち越し二塁打となった。２８日の同カードでも１点を追う７回