元放送作家で、現在はファンド会社の代表を務めている鈴木おさむさんが4月28日、自身のXを更新。同日にバナナマンの日村勇紀さんが「当面の間、休養に専念する」ことが発表されたことを受け、想いを綴りました。【写真を見る】【 鈴木おさむ 】バナナマン・日村さんの休養を受けメッセージ「こういう時こそゆっくり休んでください」鈴木さんは「日村さん、僕と同学年の1972年生まれ。マツコさんも。」と、書き出し「みんな50代中盤