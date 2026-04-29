◇プロ野球 セ・リーグ DeNA4-2中日(29日、バンテリンドーム)中日は9回にチャンスを作りますが、無得点に終わりました。2点を追いかける9回、中日は先頭の細川成也選手がフェンス直撃のツーベースヒットを放つと、ボスラー選手もヒットで続き、ノーアウト1塁3塁のチャンスを作ります。しかし続く鵜飼航丞選手のライトフライでは3塁ランナーの細川選手が動けず、犠牲フライにすることができません。さらに、続く村松開人選手の打席