日本企業が運航している大型原油タンカー「出光丸」がホルムズ海峡を通過したことを受けて、韓国では政府の対応に批判的な意見も上がっています。日本企業の大型原油タンカー「出光丸」がホルムズ海峡を通過したことについて、韓国の複数のメディアが相次いで報じました。韓国紙「文化日報」は、「日本の船舶とは異なり、韓国の船舶26隻が依然として海峡内にとどまり通過を待機している」などと言及し、「イランに特使を派遣したに