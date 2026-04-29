俳優の安藤サクラ（40）が26日、韓国のガールズグループI.O.IとWeki Meki出身で俳優のキム・ドヨン（27）のインスタグラムに登場。笑顔あふれるオフショットが公開された。【写真】「すごいツーショットだ！」ファンも驚く、安藤サクラ＆元I.O.Iメンバーとの“日韓豪華2ショット”キム・ドヨンは「だいすき！」と日本語で安藤への愛をつづり、見つめ合う2人の姿や、楽しげな笑顔が印象的なオフショットをアップ。2人は「第79回