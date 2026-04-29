アメリカのホワイトハウスは、訪米中のイギリス・チャールズ国王とトランプ大統領が並んで立つ写真をSNSに投稿し、「2人の王」と書き込みました。この「王様」とされたトランプ氏、有権者は今どうみているのでしょうか?トランプ大統領とイギリスのチャールズ国王が並んで立つ写真に「TWO KINGS」＝「2人の王」の文字。トランプ氏を「大統領」ではなく、「王」と呼んで投稿したのはなんと、ホワイトハウスです。しかし、アメリ