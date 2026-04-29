「西武３−０日本ハム」（２９日、ベルーナドーム）日本ハムは今季２度目の完封負け。借金は再び４となった。ロッテが勝ったため、３月２９日以来の単独最下位となった。試合後、新庄監督がポイントに挙げたのは五回無死一塁で源田の犠打を達が処理し、一塁へ送球したが、ベースカバーに入ったカストロが捕球ミス。無死一、二塁とされ、この回２点を失った。指揮官は「あのエラーは達くん、可哀相でしたね。ちょっと上手い