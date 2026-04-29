連合（日本労働組合総連合会）は29日、東京・渋谷区の代々木公園で毎年恒例の労働者の祭典「メーデー」中央大会を開いた。連合から支援を受けている中道改革連合と国民民主党は、公園周辺で街頭演説を行い、公園内にブースを設置して来場者にアピールしたが、両党の微妙な距離感がにじみ出た一幕も見られた。国民民主のブースでは、玉木代表と榛葉幹事長がエプロン姿で日本酒の販売にあたっていた。そこへスーツ姿で訪れた中道の小