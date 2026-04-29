「中日２−４ＤｅＮＡ」（２９日、バンテリンドーム）中日が競り負けて連勝が４で止まった。先発の桜井が、２−２の七回２死から京田に一塁強襲二塁打、林の左前適時打で勝ち越され、代打・ヒュンメルの右前打で３連打されたところで降板した。２死一、三塁で登板した２番手の吉田は三森に左前適時打を浴びた。先発の桜井は６回２／３を６安打４失点。五回２死から５者連続三振など９三振を奪った。打線は初回２死から高