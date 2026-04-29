4月28日、オーストラリアのプロバスケットボールリーグ（NBL）に所属するパース・ワイルドキャッツは、2026－27シーズン開幕に向け、9月6日から12日にかけて日本でプレシーズンツアーを実施することを発表した。対戦相手や試合日程は後日発表される。 パースが日本のクラブと交流するのは今年で3年目。2024年には日本遠征を行い、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、