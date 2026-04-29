2026年4月8日、浜崎あゆみがデビュー28周年を迎えたこの日、全国ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-』が東京・有明アリーナで幕を明けた。本稿では、ツアー初日公演の模様をレポートする。ネタバレを避けたい方はご注意願いたい。 （関連：【画像】浜崎あゆみ、両手を鎖で繋がれた姿ライブ写真一覧） サブタイトルに“Scapegoat”と付けられたこのツアー。公式サイ