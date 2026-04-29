連合岡山による岡山県中央メーデーが開かれ、労働者の環境の改善などが訴えられました。 【写真を見る】岡山県中央メーデーに約2,000人若い世代が岡山で働き続けられる環境づくりを【岡山】 今年で37回目となる岡山県中央メーデーには、県内の労働組合などから約2,000人が参加しました。 連合岡山の小橋政次会長は、不安定な世界情勢のなか、岡山が直面する課題として人口減少と若者の県