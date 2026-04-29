レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョ監督を次期監督の最有力候補として挙げているようだ。28日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。レアル・マドリードは今年1月にシャビ・アロンソ前監督を解任し、アルバロ・アルベロア監督をトップチームの指揮官に就任させた。しかし、直近の公式戦6試合で白星は1つのみ。チャンピオンズリーグ（CL）は準々決