明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第13節が29日に行われ、浦和レッズと川崎フロンターレが対戦した。PK戦含めて7連敗。ついに堪忍袋の緒が切れてマチェイ・スコルジャ前監督を解任した浦和が、田中達也暫定監督の初陣で、連勝中の川崎Fを「埼玉スタジアム2002」に迎え撃った。立ち上がりこそ川崎Fの方がゴールに迫ったが、前半途中からは浦和のワンサイドゲームの様相を呈す。ホームチームはゴールに近づく場面を