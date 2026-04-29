連敗を「７」で止めた。４月28日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは同29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で川崎フロンターレとホームで対戦した。浦和は序盤から主導権を握るも、なかなか決定的なチャンスを作れず、前半をスコアレスで終える。それでも54分に均衡を破る。ペナルティエリア手前右からのFKで金子拓郎が直接狙う。枠内に飛んだシュー