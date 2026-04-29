ブンデスリーガのブレーメンに所属するミオ・バックハウス（日本名：長田澪）に対して、イタリアの超名門が関心を寄せているようだ。ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳のGKは、古豪ブレーメンの守護神として今季ここまでリーグ戦29試合に出場。ハイパフォーマンスを続けており、日本代表入りも期待されている逸材である。イタリアメディア『TMW RADIO SPORT』によれば、そんなバックハウスにインテルが興味を示していると