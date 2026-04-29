J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Aで、富山は７節・新潟戦から白星を積み重ねてきた。迎えた４月29日にホームで行なわれた13節・新潟戦も２−０で勝利。これでPK戦勝利の１試合を含めて７連勝。WEST-Aの首位に躍り出た。試合後のフラッシュインタビューで、安達亮監督は「前半は少し苦労してる部分もあったんですけど、90分、トータルで見ると、非常に結果も内容も良かった」と勝利を噛みしめる。充実の戦力に