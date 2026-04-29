【写真】目黒蓮ら『SAKAMOTO DAYS』舞台裏ショット／撮影現場での目黒蓮＆深澤辰哉の2ショット／『SAKAMOTO DAYS』イベントに登壇した目黒蓮 目黒蓮（Snow Man）が出演したドラマ『silent』や『海のはじまり』を手掛けたプロデューサーの村瀬健が自身のInstagramを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』を一足先に鑑賞したことを報告した。 ■村瀬健「“僕のドラマでは見られなかった方の目黒蓮”が満載です。魅力が爆発し