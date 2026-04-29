【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月17日にグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4thシングル「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、同作のタイトル曲「でこぼこライフ」のMVティザー映像を公開した。 ■5月3日にはライブのMCコーナーをYouTube生配信することも発表 映像には、映画の世界観を想起させる劇中アイテムが随所に登場し、今後公