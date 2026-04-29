ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。6回5安打2失点（自責1）、9奪三振と力投したが、打線の援護なく今季初黒星を喫した。それでも規定投球回に達し、防御率はメジャー全体1位の「0.60」となった。 ■移籍後最多となる104球 今季初の中5日で先発マウンドに上がった大谷。初回を無失点で立ち上がったが、2回に入ると足で乱された。先頭オーガスティン