中国メディアの環球時報は29日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が抗日名将を声高に悼み、国民に団結を呼び掛けたとする記事を掲載した。韓国の複数のメディアの報道として伝えたところによると、李大統領は28日、壬辰倭乱（文禄・慶長の役）の際に海戦で活躍した李舜臣（イ・スンシン）将軍の生誕481年を記念する式典に出席した。現職大統領が李舜臣将軍の生誕記念式典に出席したのは、故金泳三（キム・ヨンサム）元大統領