中国東部の浙江省紹興にある「力箭2号」大型液体運搬ロケットのスーパー工場が4月28日、全面完工しました。この工場の完成・操業開始は、「力箭2号」運搬ロケットが量産段階に入ったことを示しており、中国の商業宇宙産業が技術的な検証段階から量産化に踏み出す重要な節目となります。力箭は中国の商業ロケット企業「中科宇航（CAS Space）」などが開発した液体燃料ロケットシリーズで、特に「力箭2号」は、中国初の「共通ブース