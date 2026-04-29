7回、決勝打を放ちポーズをとるDeNA・林＝バンテリンドームDeNAが連敗を3で止めた。林が1―2の五回に同点、七回に勝ち越しとなる2本の適時打で勝利に貢献。先発の島田はプロ初登板で5回2失点。2番手の中川虎が今季3勝目を挙げた。中日は連勝が4でストップ。桜井が3敗目。