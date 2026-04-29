メタが運営するフェイスブック（左）とインスタグラムのアプリ（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は29日、インスタグラムなどを運営する米IT大手メタが巨大IT規制「デジタルサービス法（DSA）」に違反しているとの暫定的な見解を公表した。利用規約で最低年齢を13歳と定めているにもかかわらず、アカウント作成時に虚偽の生年月日の入力が可能だと指摘した。欧州委は、メタが年齢確認で有効な措