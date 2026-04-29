大阪「あべのハルカス」で4月29日に始まったのは、ビル58階・地上300mにある「天空庭園」で行われるバーベキューイベントです。 食材などの準備は一切不要。手ぶらで絶景を眺めながらバーベキューが楽しめるとあって、初日から大盛況です。訪れた人は… 「景色がよさそうで気持ちよさそうだったので電話して予約しました。想像以上にきれいでびっくりしました」「僕と妻は大阪に住んでいて、妹