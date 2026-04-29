TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が29日までに自身のX（旧ツイッター）、インスタグラムを更新。育児で「何故か涙が止まらない」時があったことを明かした。今年1月に第1子出産を発表し、現在育休中。木曜パートナーを務めていたTBSラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木曜前11・00）の28日放送で育児に悩む母親からの相談を取り上げたことを受けて、「ラジオ聞きました」と書き出した。「私は新生児を育てているこ