元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみ（54）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。芸能人の体調不良による休養や休暇について私見を述べた。「放送業界でタレントさんの休養が相次いでいるけど、不調を感じたらサッと休む傾向になってきたのはいい事だと思う」とし、「私も15年前に7カ月程仕事を休んだけど、それがあったから今があると思ってる」と自身の過去を振り返った。丸岡は2011年の東日本大震災がきっか