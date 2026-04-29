日本相撲協会の公式ＹｏｕＴｕｂｅ「親方ちゃんねる」に元幕内明瀬山の井筒親方（４０）が出演した。井筒親方は埼玉栄高から日大を経て角界入り。入門前から大食漢だったという親方は、高校時代を振り返り「自分、飯強いじゃないですか。栄高校の近くにファミリーレストラン『ステーキのどん』というお店がありまして。１品でご飯を１６杯」とエピソードを披露した。小野川親方（元幕内北太樹）が「エッ！？ステーキ１枚っ