明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１３節（２９日）、東京Ｖがホーム・味スタで鹿島に２―１で逆転勝ちした。前半１９分に先制を許したが、同３４分にＦＷ熊取谷一星が鮮やかなループをシュートを決めて同点に追いつくと、同４０分、ＭＦ吉田泰授がダイビングヘッドで逆転ゴールを決めてみせた。その後、粘り強い守備で得点を許さず、首位・鹿島に９０分での初黒星をつけた。城福浩監督は「いい入りができた安心感があってちょっ