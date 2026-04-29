Image: Astract Japan LLC こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。これひとつでリングにもスタンドにも三脚台にもなる。クラウドファンディングサイトmachi-yaに掲載中の「Magflex（マグフレックス）」は、超々ジュラルミンを素材に採用した多機能スマホリング。手持ち時のホールド力アップはもちろん、スタンドや壁固定など合計7つ使い方が可能です。